Теннисист Медведев впервые одержал победу над испанцем Надалем

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере обыграл испанца Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Россиянин Медведев впервые в карьере одержал победу над испанцем Надалем, выиграв в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, передает ТАСС.

В прошлом году Надаль обыграл россиянина в финале турнира серии «Мастерс» в Канаде, затем победил в пяти сетах в финале Открытого чемпионата США и оказался сильнее в матче группового этапа прошлого розыгрыша Итогового турнира.

В финале Медведев сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который в полуфинале одержал верх над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Призовой фонд соревнований составляет 5,7 млн долларов. Для Медведева этот Итоговый турнир стал вторым, в прошлом сезоне он уступил во всех трех матчах и занял последнее, четвертое место в своей группе. В этом сезоне он выиграл все три встречи своей группы, одержав верх над Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.

Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем восьми титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.

Напомним, в июне 24-летний Даниил Медведев вошел в число самых успешных российских знаменитостей из шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет по версии журнала Forbes.

Ранее теннисистка Динара Сафина в комментарии газете ВЗГЛЯД назвала Даниила Медведева новой звездой первой величины.