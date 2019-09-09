Сафина: В российском теннисе появилась звезда первой величины

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9 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:56  |  vz.ru
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Украину ждет большая распродажа

Гривна только внешне выглядит очень сильнойФото: Александр Щербак/ТАСС
Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...

Chevrolet Camaro – внешность на миллион долларов

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Навальный пытается прильнуть к каждому плечу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Перед глазами наблюдателя разворачивается прекрасная картина: по игровому полю русской политики мечется тушка Навального. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что без него и солнышко бы не встало. Подробности...
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              Сафина: В российском теннисе появилась звезда первой величины

                 9 сентября 2019, 23:35
              Фото: Jason O'Brien/Reuters
              Текст: Иван Абакумов

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              «Даниил показал потрясающий теннис. А перед американской публикой за скандал он извинился. Мол, ребят, вы простите, я всех вас люблю», – рассказала газете ВЗГЛЯД теннисистка Динара Сафина, комментируя успех Даниила Медведева на US Open, где наш теннисист из России сумел дойти до финала.

              «Даниил показал потрясающий теннис. Жалко, конечно, что он не смог дожать в пятом сете. Но для первого в жизни финала турнира Большого шлема показать такую игру – борьбу против самого Рафа? Это фантастика! Влюбом случае, Даниил теперь – звезда первой величины», – сказала Динара Сафина, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница турнира Большого шлема в парном разряде.

              По итогам Открытого чемпионата США по теннису (Us Open) россиянин Даниил Медведев поднялся на четвертое место рейтинг-листа АТР, сообщила «РГ» в понедельник. Статуса четвертой ракетки мира он добился по итогам финального матча чемпионата, который состоялся накануне в Нью-Йорке. В этом матче Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Однако это поражение можно считать большим успехом, ведь в матче, который продолжался около пяти часов, россиянин в упорной, достойной борьбе уступил одному из трех лучших теннисистов мира, пишет РИА Новости.

              При этом россиянин Карен Хачанов сохранил девятую позицию, а еще один представитель нашей страны - Андрей Рублев - переместился с 43 на 38 место.

              Кроме Надаля, как известно, в мировую тройку лучших входят Роджер Федерер и Новак Джокович. Для 23-летнего Медведева это был первый в карьере финал турнира Большого шлема. Первая ракета мира Новак Джокович поблагодарил и Надаля, и Медведева за показанную игру. Также серб предсказал нашему теннисисту большое будущее.

              «Даниил Медведев обладает необыкновенной харизмой, и этим он и покорил американскую публику, – сказала Сафина. – Что касается скандала, который поссорил его было со зрителями Открытого чемпионата, то Даниил уже извинился перед ней. Он признал, что был неправ в своем поведении вначале, что его захлестнули эмоции. И потом еще на церемонии награждения он еще раз сказал, мол, ребят, вы простите. Сначала вы вызывали у меня эмоции негатива, а сейчас вы вызываете любовь. Я благодарю, что вы все за меня болели. Публике приятно, что он осознал свою ошибку».

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, по ходу турнира Медведев был оштрафован за непристойный жест в адрес американских болельщиков. Во время матча третьего круга матча против испанца Фелисиано Лопеса Медведев вырвал полотенце у болбоя, высказав тому претензии. В ответ на предупреждение со стороны судьи россиянин выругался и на арбитра. Когда зрители начали освистывать Медведева, спортсмен ответил им непристойным жестом.

              «Cейчас наши ребята действительно стали лучше играть, показывать себя, по крайней мере, чем девушки, – отметила Сафина. – Кроме Даниила, к звездам первой величины теперь относится и Карен Хачанов, который показывает хорошую игру. Да, у него не получилось на этом чемпионате, проиграл в первом круге, но того же самого нашего Андрея Рублева он обыграл».

              Однако нельзя сказать, что успех этой тройки наших теннисистов опирается на успехи российской теннисной школы в целом, признала Сафина.

              «Просто отдельные ребята появились сильные и талантливые. В российском теннисе в последние годы ничего не изменилось. Нет такого, чтобы у нас открывались новые школы, появлялись новые известные тренеры. Ребята все уехали, тренируются где-то за границей. Никто из российских тренеров с ними не работает. Я знаю, что в детстве тренером Даниила был Иван Приданкин, и он проделал большую работу, как теперь это видно. Но дальше Медведев тоже уехал в Европу, и уже там продолжает свою карьеру», – рассказала Сафина.

              «Теннис – это очень дорогой вид спорта. И либо тебе семья помогает, есть достаточно обеспеченные родители, либо тренируешься на спонсорские деньги. Государство не помогает, – посетовала Сафина. – Я знаю, что есть фонд Бориса Николаевича Ельцина. Он дает какие-то деньги, но это лишь на какой-то этап. Для такого высокого уровня этого недостаточно. Так что хотелось бы, чтобы было больше индивидуальной поддержки таким игрокам, как Медведев».


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