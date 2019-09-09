Сафина: В российском теннисе появилась звезда первой величины

«Даниил показал потрясающий теннис. А перед американской публикой за скандал он извинился. Мол, ребят, вы простите, я всех вас люблю», – рассказала газете ВЗГЛЯД теннисистка Динара Сафина, комментируя успех Даниила Медведева на US Open, где наш теннисист из России сумел дойти до финала.

«Даниил показал потрясающий теннис. Жалко, конечно, что он не смог дожать в пятом сете. Но для первого в жизни финала турнира Большого шлема показать такую игру – борьбу против самого Рафа? Это фантастика! Влюбом случае, Даниил теперь – звезда первой величины», – сказала Динара Сафина, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница турнира Большого шлема в парном разряде.

По итогам Открытого чемпионата США по теннису (Us Open) россиянин Даниил Медведев поднялся на четвертое место рейтинг-листа АТР, сообщила «РГ» в понедельник. Статуса четвертой ракетки мира он добился по итогам финального матча чемпионата, который состоялся накануне в Нью-Йорке. В этом матче Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Однако это поражение можно считать большим успехом, ведь в матче, который продолжался около пяти часов, россиянин в упорной, достойной борьбе уступил одному из трех лучших теннисистов мира, пишет РИА Новости.

При этом россиянин Карен Хачанов сохранил девятую позицию, а еще один представитель нашей страны - Андрей Рублев - переместился с 43 на 38 место.

Кроме Надаля, как известно, в мировую тройку лучших входят Роджер Федерер и Новак Джокович. Для 23-летнего Медведева это был первый в карьере финал турнира Большого шлема. Первая ракета мира Новак Джокович поблагодарил и Надаля, и Медведева за показанную игру. Также серб предсказал нашему теннисисту большое будущее.

«Даниил Медведев обладает необыкновенной харизмой, и этим он и покорил американскую публику, – сказала Сафина. – Что касается скандала, который поссорил его было со зрителями Открытого чемпионата, то Даниил уже извинился перед ней. Он признал, что был неправ в своем поведении вначале, что его захлестнули эмоции. И потом еще на церемонии награждения он еще раз сказал, мол, ребят, вы простите. Сначала вы вызывали у меня эмоции негатива, а сейчас вы вызываете любовь. Я благодарю, что вы все за меня болели. Публике приятно, что он осознал свою ошибку».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, по ходу турнира Медведев был оштрафован за непристойный жест в адрес американских болельщиков. Во время матча третьего круга матча против испанца Фелисиано Лопеса Медведев вырвал полотенце у болбоя, высказав тому претензии. В ответ на предупреждение со стороны судьи россиянин выругался и на арбитра. Когда зрители начали освистывать Медведева, спортсмен ответил им непристойным жестом.

«Cейчас наши ребята действительно стали лучше играть, показывать себя, по крайней мере, чем девушки, – отметила Сафина. – Кроме Даниила, к звездам первой величины теперь относится и Карен Хачанов, который показывает хорошую игру. Да, у него не получилось на этом чемпионате, проиграл в первом круге, но того же самого нашего Андрея Рублева он обыграл».

Однако нельзя сказать, что успех этой тройки наших теннисистов опирается на успехи российской теннисной школы в целом, признала Сафина.

«Просто отдельные ребята появились сильные и талантливые. В российском теннисе в последние годы ничего не изменилось. Нет такого, чтобы у нас открывались новые школы, появлялись новые известные тренеры. Ребята все уехали, тренируются где-то за границей. Никто из российских тренеров с ними не работает. Я знаю, что в детстве тренером Даниила был Иван Приданкин, и он проделал большую работу, как теперь это видно. Но дальше Медведев тоже уехал в Европу, и уже там продолжает свою карьеру», – рассказала Сафина.

«Теннис – это очень дорогой вид спорта. И либо тебе семья помогает, есть достаточно обеспеченные родители, либо тренируешься на спонсорские деньги. Государство не помогает, – посетовала Сафина. – Я знаю, что есть фонд Бориса Николаевича Ельцина. Он дает какие-то деньги, но это лишь на какой-то этап. Для такого высокого уровня этого недостаточно. Так что хотелось бы, чтобы было больше индивидуальной поддержки таким игрокам, как Медведев».