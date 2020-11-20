Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины из-за просьбы надеть маску

В Петербурге суд заключил под стражу на два месяца Алексея Вербицкого, обвиняемого в убийстве мужчины из-за просьбы надеть маску, сообщила пресс-служба судов города.

«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Алексею Вербицкому, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Вербицкий вину признал и не возражал против ареста.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео начала драки, в результате которой мужчину убили из-за просьбы надеть маску. На кадрах видно, как мужчина подходит к пассажирам и что-то им говорит. Между мужчинами начинается спор, в результат которого один ударил другого.

Как сообщало главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошел вечером 17 ноября в Петербурге на Индустриальном проспекте. В маршрутке у мужчины возник конфликт с двумя пассажирами после того, как он сделал им замечание и попросил надеть защитные маски. Ссора продолжилась на улице, в результате 53-летний директор исследовательского центра получил ножевое ранение, от которого скончался.

Полиция задержала подозреваемых в нападении – 40-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, приехавших из Оренбургской области. Сообщается, что мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии полиции, именно он нанес ножевое ранение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».