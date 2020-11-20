Мужчину убили за просьбу надеть маску в Петербурге

В Санкт-Петербурге зарезали замдиректора научно-исследовательского центра за то, что он попросил пассажиров маршрутного автобуса надеть маски, сообщило главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 17 ноября, тело мужчины было обнаружено на Индустриальном проспекте, передает РИА «Новости».

По данным правоохранителей, вечером мужчина возвращался с корпоратива. В маршрутке у него возник конфликт с двумя пассажирами после того, как он сделал им замечание и попросил надеть защитные маски. Ссора продолжилась на улице, в результате 53-летний директор исследовательского центра получил ножевое ранение, от которого скончался. Полиция задержала подозреваемых в нападении – 40-летнего мужчину и 34-летнюю женщину, приехавших из Оренбургской области. Сообщается, что мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии полиции, именно он нанес ножевое ранение. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В мае мужчина в американском городе Аврора (штат Колорадо) выстрелил в повара местного ресторана в ответ на неоднократные просьбы надеть маску.