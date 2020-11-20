Лукашенко отреагировал на новый «слив» в Telegram-каналах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал на следующей неделе раскрыть «удивительные» детали о появившейся в четверг в оппозиционных Telegram-каналах записи разговора людей якобы из его окружения. Саму запись он назвал «вбросом».

«Если ты намекаешь на последние сливы в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня (Романа Бондаренко). Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно. Надо что-то вбросить – вбросили. Здесь стоп до следующей недели. Все будет доложено вам в лучшем виде – что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно», – передает его слова БелТА.

Лукашенко добавил, что этот «вброс» был сделан специально в преддверии очередной воскресной акции сторонников оппозиции, чтобы вывести на улицы как можно больше людей. «Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: «Нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански». Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: «Не лезьте, дайте нам разобраться». Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей», – отметил белорусский президент.

Ранее Белоруссия внесла основателей Telegram-каналов Nexta и Nexta Life в список причастных к терроризму. Также был задержан администратор Telegram-канала «Белые халаты».

Напомним, президент республики Александр Лукашенко отверг возможность транзита власти в Белоруссии, спрогнозировав продолжение протестов в республике до весны 2021 года.