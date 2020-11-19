В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты», который позиционирует себя как сообщество медработников, сообщила пресс-службы МВД республики.

«На четверокурсника университета вышли сотрудники ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией – прим. ВЗГЛЯД) МВД после получения информации о его противоправных действиях. Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного Telegram-канала «Белые халаты» и такого же чата «Медики и Волонтеры», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве отметили, что минчанин проходит подозреваемым «по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Пресс-служба сообщила, что в ходе обыска квартиры молодого человека изъяты планшет, ноутбук, мобильный телефон. Отмечается, что во время задержания хозяин попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы. «В результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них – 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности», – говорится в сообщении.

«Участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах», – добавили в пресс-службе.

Также МВД сообщило, что у студента обнаружена польская виза для выезда из страны. В видео, опубликованном пресс-службой МВД, молодой человек рассказывает, что учится в Белорусском государственном медицинском университете, участвует в научных исследованиях, различных инициативах, которые посвящены реформированию и улучшению системы здравоохранения Белоруссии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по установлению других модераторов и администраторов радикальных Telegram-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого.

Ранее суд в Минске признал белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими. МВД Белоруссии сообщило, что ребрендинг этого канала и изменение его логотипа не станут основанием для исключения из списка экстремистских материалов. Создатели Nexta Степан Путило и Роман Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка. Кроме того, они были включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.