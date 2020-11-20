ВОЗ рекомендовала не лечить ремдесивиром от COVID-19

Противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для лечения в больницах пациентов с заболеванием COVID-19, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на выводы международной группы экспертов, занимающихся разработкой руководящих принципов применения лекарств.

По мнению экспертов ВОЗ, «ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания, поскольку на настоящий момент нет доказательств, что он улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции [легких]», передает ТАСС.

ВОЗ напомнила, что «ремдесивир привлек внимание в мире в качестве потенциально эффективного средства лечения при тяжелом протекании COVID-19». Его «все чаще применяют для лечения пациентов в больницах, однако его роль в клинической практике остается неопределенной». Эксперты пояснили, что их «сегодняшняя рекомендация основана на новом рассмотрении свидетельств». В частности, были учтены результаты четырех международных испытаний с участием более 7 тыс. пациентов. Тщательно изучив эти данные, группа, в которую входят эксперты со всего света, а также четверо бывших пациентов, «пришла к заключению, что ремдесивир не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов, таких, как необходимость в механической вентиляции [легких] или время клинического улучшения».

Ранее ВОЗ заявляла, что ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и интерферон оказались не эффективны при лечении пациентов с COVID-19. При этом Минздрав отнес ремдесивир, а также фавипиравир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа к препаратам, которые могут быть использованы при лечении COVID-19.