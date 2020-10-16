ВОЗ назвала неэффективные препараты от коронавируса

Ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и интерферон оказались не эффективны в снижении смертности и лечения пациентов с COVID-19, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

«Предварительные результаты тестирования терапевтических лекарств, которые проводились ВОЗ, указывают, что ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир, ритонавир и интерферон оказали мало или совсем не оказали никакого эффекта на смертность или лечение в больницах пациентов с COVID-19», – цитирует РИА «Новости» Язаревича.

Ранее ВОЗ сообщила, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон почти не оказывают эффекта на показатель снижения смертности при лечении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в больничных условиях.

В июле глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что фактически международных противовирусных препаратов есть всего два – американский «Ремдесивир» и российский «Авифавир». При этом он назвал ряд преимуществ российского препарата «Авифавир» перед американским «Ремдесивиром».

Напомним, «Ремдесивир» использовался при лечении президента США Дональда Трампа от новой коронавирусной инфекции.