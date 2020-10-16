ВОЗ выявила неэффективность ряда препаратов от коронавируса

Препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон почти не оказывают эффекта на показатель снижения смертности при лечении вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в больничных условиях, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity, координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и интерферона, как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель [снижения] смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов», – приводит сообщение ВОЗ ТАСС.

В ходе исследования Solidarity, которое охватывает более 30 стран, специалисты изучали эффект от лечения с использованием этих препаратов на показатели смертности и длительности пребывания пациентов в больницах.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что фактически международных противовирусных препаратов есть всего два – американский «Ремдесивир» и российский «Авифавир». При этом он назвал ряд преимуществ российского препарата «Авифавир» перед американским «Ремдесивиром».

Напомним, «Ремдесивир» использовался при лечении президента США Дональда Трампа от новой коронавирусной инфекции.

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