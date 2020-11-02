Минэнерго увидело «свет в конце туннеля» для нефтяной отрасли

Снижение смертности от коронавируса в сравнении с первой волной пандемии позволяет говорить о позитивных тенденциях для нефтяной отрасли, сказал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

«Если уровень смертности останется на текущих позициях, это может означать свет в конце тоннеля. Пока этого не произошло, нам нужно готовиться к новым локдаунам», – передает слова Сорокина ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что большая часть Европы уже ввела различные ограничения в связи со второй волной коронавируса. Он также отметил, что характер локдаунов уже не носит такой жесткий характер, как в первую волну.

Ранее Международное энергетическое агентство предсказало рост цен на нефть.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что в силу объективных факторов, делать прогноз дальше 2025 года не стоит, однако до этих пор цены на нефть действительно плавно расти.