Международное энергетическое агентство предсказало рост цен на нефть

Стоимость нефти в ближайшие 20 лет останется выше 50 долларов за баррель, а в базовом сценарии может вырасти до 71 доллара за баррель к 2025 году, до 76 долларов к 2030 году и до 85 долларов за баррель к 2040 году, следует из доклада Международного энергетического агентства. В долгосрочном прогнозе до 2040 года МЭА рассматривает несколько сценариев развития энергорынков после пандемии. Так, в базовом сценарии Stated Policies Scenario (STEPS) агентство предполагает, что постепенно контроль над коронавирусом миру удастся получить в 2021 году, передает ТАСС. В этом случае глобальная экономика вернется на докризисные уровни до конца того же года. Также в этом сценарии страны продолжают реализовывать начатую политику в отношении климатических целей. Если победить коронавирус в 2021 году не удастся, а восстановление экономик затянется (Delayed Recovery Scenario), то цена нефти будет расти и в этом случае, но уже до 59 долларов за баррель к 2025 году и до 72 долларов за баррель к 2040 году. В более радикальном сценарии (Sustainable Development Scenario) предполагается, что нефть стоит 57 долларов за баррель в 2025 году, но к 2040 году снижается до 53 долларов за баррель. При этом в докладе отмечается, что для стимулирования инвестиций требуется рост цен до 70 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет.



«После этого цены стабилизируются в диапазоне 75–85 долларов за баррель», – говорится в прогнозе.



В документе отмечается, что эпоха роста мирового потребления нефти подходит к концу и завершится в период до 2030 года. При этом если борьба с коронавирусом затянется, то глобальное потребление нефти больше не превысит 100 млн баррелей в сутки. Базовый сценарий (Stated Policies Scenario) МЭА предусматривает, что спрос на нефть увеличится на 5 млн баррелей в сутки, но на докризисный уровень выйдет только в 2023 году. При этом пик спроса уже пройден в развитых странах, где потребление нефти ниже максимума 2005 года. К 2030 году спрос в странах ЕС, например, будет на 5 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 года. Впрочем, это снижение будет сполна компенсировано ростом потребления нефти в развивающихся странах – на 9 млн баррелей в сутки к 2030 году.

Наконец, самый радикальный сценарий (Net Zero Emissions by 2050 Case), согласно которому человечество поставит цель снизить выбросы СО2 до нуля к 2050 году, предполагает, что спрос на нефть опустится с 98 млн баррелей в сутки в 2019 году до 65 млн баррелей в сутки к 2030 году. «Согласно базовому сценарию, добыча сланцевой нефти США восстановится до уровня 2019 года к 2022 году, но останется немного ниже уровней, прогнозируемых в прошлогоднем прогнозе, до конца 2040 года», – передает РИА «Новости» сообщение МЭА. «В этом вопросе есть большая неопределенность, и многое будет зависеть от объема инвестиций, которые сможет привлечь отрасль», – добавляют эксперты агентства. В частности, они отмечают, что доступ к дешевому кредитованию, на котором строился буйный рост сланцевой отрасли в США, теперь будет ограничен. Соответственно, ожидается снижение инвестиций американских сланцевиков в добычу. Тем не менее до 2040 года США останутся крупнейшими добытчиками жидких углеводородов (нефти и конденсата), добывая чуть менее 20 млн баррелей в сутки. При этом с 2030 года по 2040 год добыча в США снизится примерно на 2 млн баррелей в сутки. Напомним, мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снизились в пределах 1% на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке на фоне ослабления урагана «Дельта» в США и возобновлении добычи на месторождении в Ливии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

