Нефть подешевела на опасениях за баланс спроса и предложения

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в пределах 1% на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке на фоне ослабления урагана «Дельта» в США и возобновлении добычи на месторождении в Ливии.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,98% – до 42,43 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 0,99%, составив 40,2 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В центре внимания инвесторов ситуация с ураганом в США, из-за которого многие нефтяные компании были вынуждены ранее остановить добычу. В субботу Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что шторм «Дельта» ослаб до уровня депрессии. Многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе уже начали работу.

Давление на цены также оказывают опасения переизбытка сырья на рынке, усилившиеся после того, как Ливийская Национальная нефтяная компания объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара.