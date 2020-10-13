Эксперт усомнился в долгосрочном прогнозе роста цен на нефть

«В силу объективных факторов, делать прогноз дальше 2025 года – это гадание на кофейной гуще. Но до тех пор, думаю, цены на нефть действительно будут плавно расти», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому цена нефти может вырасти до 85 долларов за баррель к 2040 году.

«Сколько будет стоить нефть к 2040 году, и даже к 2030, сегодня точно никто сказать не может, – считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Думаю, более логична позиция Международного энергетического агентства (МЭА) по отношению к 2025 году. Она хотя бы основана на элементарной цикличности нефтяного рынка».

Не секрет, что 2020 год стал кризисным для нефтяной отрасли, продолжил собеседник. «Цены обваливались, на лицо очень большая нестабильность, волатильность. А когда цены колеблются – это еще хуже, чем когда они низкие. Игроки не могут рассчитать бизнес-план и принять решения по инвестиционным проектам в положенный срок. В итоге традиционные проекты не запускаются вовремя, а так как у них инвестиционный цикл довольно длинный – около 5-7 лет – получается, что эти инвестпроекты не вступят в силу как раз к 2025 году и, соответственно, новые объемы добычи нефти не появятся», – пояснил Юшков.

Исходя из этого резонно предположить, что цены на нефть к 2025 году могут подняться, потому что с одной стороны – не вступят в силу новые проекты, а с другой – американские сланцы, которые во многом сформировали переизбыток на рынке нефти и обвал цен, будут выработаны.

«Компании вынуждены переходить от простых и наиболее рентабельных проектов ко все более сложным и дорогостоящим. США стали так называемым «закрывающим поставщиком». То есть, чем дороже американские сланцы, тем выше цена на нефть во всем мире. Эти два фактора повлияют на то, что к 2025 году цены на нефть действительно подрастут», – предположил Юшков.

«А вот насчет 2040 года – это гадание на кофейной гуще. Никто не знает, будет ли энергопереход в пользу низкоуглеродной энергетики. Это недешевая история. Также неизвестно, как будет себя чувствовать экономика Китая, который открыто враждует США. Будет ли расти там спрос на нефтепродукты, от которого также зависят мировые цены? Поэтому все прогнозы дальше 2025-2027 годов имеют в себе очень большую долю допущения», – отметил собеседник.

«Даже прогнозы самого Китая, о том, что к 2050 году страна полностью откажется от нефти – это довольно фантастическая история. Поэтому предположение аналитиков МЭА – это скорее хотелки, чем жизнеспособный прогноз», – резюмировал Юшков.

Напомним, как следует из доклада Международного энергетического агентства, стоимость нефти в ближайшие 20 лет останется выше 50 долларов за баррель, а в базовом сценарии может вырасти до 71 доллара за баррель к 2025 году, до 76 долларов к 2030 году и до 85 долларов за баррель к 2040 году,

В долгосрочном прогнозе до 2040 года МЭА рассматривает несколько сценариев развития энергорынков после пандемии. Так, в базовом сценарии Stated Policies Scenario (STEPS) агентство предполагает, что миру удастся получить контроль над коронавирусом в 2021 году, передает ТАСС. В этом случае глобальная экономика вернется на докризисные уровни до конца того же года. Также в этом сценарии страны продолжают реализовывать начатую политику в отношении климатических целей.

Если победить коронавирус в 2021 году не удастся, а восстановление экономик затянется (Delayed Recovery Scenario), то цена нефти будет расти и в этом случае, но уже до 59 долларов за баррель к 2025 году и до 72 долларов за баррель к 2040 году. В более радикальном сценарии (Sustainable Development Scenario) предполагается, что нефть стоит 57 долларов за баррель в 2025 году, но к 2040 году снижается до 53 долларов за баррель.

При этом в докладе отмечается, что для стимулирования инвестиций требуется рост цен до 70 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет. «После этого цены стабилизируются в диапазоне 75–85 долларов за баррель», – говорится в прогнозе.

Напомним, мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снизились в пределах 1% на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке на фоне ослабления урагана «Дельта» в США и возобновлении добычи на месторождении в Ливии.

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