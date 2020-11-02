Россия учла опыт Украины при создании новых ракетных двигателей

Россия в 2022 году выпустит новые двигатели РД-182 и РД-120МС для перспективных российских и зарубежных космических ракет, их прототип ранее производился на Украине, сообщил единый портал «Главкосмоса» (предприятие «Роскосмоса»).

Разработка двигателя РД-182 для первых ступеней перспективных российских и зарубежных космических ракет, и двигателя РД-120МС для верхних ступеней этих ракет ведется с 2019 года, передает РИА «Новости».

Прототипом для этих двигателей служит РД-120 разработки НПО Энергомаш, который использовался на второй ступени ракеты «Зенит» и 30 лет изготавливался на Украине.

С 2016 года в России ведется разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») взамен производимой на Украине ракеты «Зенит». На первой ступени «Союза-5» планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты «Зенит», на второй – два РД-0124МС - модернизированные двигатели от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для «Зенита».

Напомним, в июле Предприятия России и Казахстана подписали соглашение о создании стартового комплекса на Байконуре для запуска ракет «Союз-5».

В декабре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев заявил, что Казахстан планирует направить на финансирование создания на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» 233 млн долларов. Российская сторона отвечает непосредственно за производство ракеты-носителя «Союз-5». На эти работы предполагается выделение 916 млн долларов.

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