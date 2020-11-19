Министр обороны Армении высоко оценил работу российских миротворцев в Карабахе

Глава Минобороны Армении Давид Тоноян в ходе беседы с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным оценил эффективность российской миротворческой миссии в Карабахе.

«Тоноян высоко оценил роль и усилия России в урегулировании военно-политической ситуации в регионе, а также ход и эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе (непризнанная Нагорнo-Карабахская республика – прим. ВЗГЛЯД). Стороны подчеркнули важность работы миротворческой миссии России и Международного комитета Красного Креста по обмену телами погибших и пленных, а также обнаружению пропавших без вести», – сообщили в армянском минобороны, передает ТАСС.

Ранее Минобороны уточнило расположение постов миротворцев в Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры России Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.