Названы народы с давней адаптацией к коронавирусу

Биологи из Австралии и США, изучающие протеомы различных народов мира, обнаружили у жителей Восточной Азии белки, специфичные к коронавирусам. Открытие позволило установить, что адаптация к коронавирусным инфекциям у жителей региона началась еще 25 тыс. лет назад, говорится в исследовании, опубликованном bioRxiv.

На протяжении эволюционной истории состав белков в каждой человеческой популяции меняется. Так как белки физически взаимодействуют с вирусами, попадающими в организм, после каждой вирусной эпидемии в протеоме популяции сохраняются белки, специфические к определенному патогену, передает РИА «Новости».

Так, исследователи из Аделаидского университета в Австралии, Австралийского национального университета и Аризонского университета в США изучили протеомы 26 различных популяций людей с пяти континентов и отобрали белки, сильно взаимодействующие с коронавирусами (CoV-VIP) – те, которые участвуют в иммунитете или используются вирусами для захвата клеток хозяина.

Ученые обнаружили у жителей Восточной Азии уникальный набор из 42 CoV-VIP, специфических к коронавирусам, действующих в отношении этой группы патогенов в три раза активнее, чем другие белки. Возраст самых древних CoV-VIP авторы оценили в 900 поколений. В переводе на годы это означает, что адаптивная реакция к коронавирусам, отразившаяся в эволюции белков, у населения региона впервые возникла около 25 тыс. лет назад, а затем несколько раз обновлялась.

По мнению авторов, эпидемии коронавирусных инфекций в этой части света происходили регулярно в период от 25 до 5 тысяч лет назад, в результате чего в популяции сформировался определенный наследственный иммунитет. «Наши результаты подчеркивают необходимость включения эволюционных геномных подходов в стандартные протоколы медицинских исследований. Раскрывая «личности» древних патогенных врагов, эти методы повышают способность ученых предсказывать и таким образом предотвращать эпидемии будущего», – отмечают исследователи в своей статье.

Авторы выразили надежду, что выявленные ими популяционные различия в отношении новой коронавирусной инфекции помогут выработать правильную эпидемиологическую стратегию, нацелить распределение вакцин и скорректировать методы лечения.

Ранее ученые Национального госпиталя Дании в ходе исследования определили, насколько эффективны маски для защиты здоровых людей от коронавируса. Исследование проводилось до введения в Дании ограничений на фоне пандемии. Участниками стали более 6 тыс. человек, которых поделили на две группы. Люди из первой группы носили маски в общественных местах, другие – нет. Через месяц ученые проанализировали данные и выяснили, что в группе, где добровольцы носили маски, коронавирусом заразились 1,8%, во второй группе – 2,1%.