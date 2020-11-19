Ученые определили эффективность маски в защите от коронавируса

Ученые Национального госпиталя Дании в ходе исследования определили, насколько эффективны маски для защиты здоровых людей от коронавируса.

Исследование проводилось до введения в Дании ограничений на фоне пандемии. Участниками стали более 6 тыс. человек, которых поделили на две группы. Люди из первой группы носили маски в общественных местах, другие – нет. Через месяц ученые проанализировали данные и выяснили, что в группе, где добровольцы носили маски, коронавирусом заразились 1,8%, во второй группе – 2,1%, передает РИА «Новости».

В этом конкретном случае маска снижала риск заражения на 15-20%. Однако ученые предупредили, что эти данные релевантны, когда нет массовых ограничений и другие люди не носят маски, а также не соблюдают социальную дистанцию.

Специалисты пояснили также, что не изучали эффективность масок на уже зараженных людях, то есть в исследовании не учитывалось предотвращение распространения инфекции заболевшими.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, какой стороной необходимо носить медицинскую маску.