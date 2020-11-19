Как правильно носить медицинскую маску?

Это средство индивидуальной защиты нужно надевать по правилам, снимать тоже, а носить не более 2 часов.

Начнем с вопроса, который вызывает самые ожесточенные споры: какой стороной следует надевать одноразовую маску? Если кому-то все равно – лишь бы была на лице маска, то медицинский работник автоматически по цвету маски определяет, с какой целью вы ее носите. В этой ситуации цвет имеет значение.

Если у вас диагностирован COVID-19 и вы опасаетесь за здоровье других людей – маску надо надевать цветной стороной наружу. Если вы здоровы – белой стороной наружу. А если вдруг вам попался набор полностью белых масок, без лицевой и изнаночной стороны, то можно носить и так, и так.

Белая сторона маски выполняет роль фильтра. Если она примыкает к лицу – микробы и бактерии не попадают наружу, и вы максимально блокируете свое заражение по отношению к окружающим.

«Сертифицированные в России трехслойные медицинские маски имеют между двумя внешними слоями внутренний, фильтрующий слой из полипропилена. В упаковке масок потребитель, скорее всего, не найдет инструкции по применению. Лицевой, внешней стороной мы считаем ту, на которую нанесен логотип производителя, или ту, которая ярче. Если маска однотонная и не имеет нанесений, то обе стороны равноправны», – поясняет врач-эпидемиолог ГКБ №52 Надежда Матвеева.

Второй вопрос: как правильно надевать и снимать одноразовую маску? Неправильно надетая маска теряет свою эффективность еще до выхода на улицу.

Надевают маску в следующем порядке:

1) обрабатываем руки спиртосодержащим средством или тщательно моем их с мылом;

2) достаем маску из упаковки и подносим к лицу металлическим зажимом или плотной вставкой вверх;

3) если вы здоровы, то для внешней стороны маски выбираем белую сторону;

4) изгибаем металлическую вставку по форме носа;

5) закрываем маской нос, рот и подбородок;

6) проверяем, чтобы не было зазоров между лицом и маской;

7) как только маска становится сырой, заменяем ее на новую. Снимать одноразовую маску тоже особое искусство: аккуратно и не касаясь передней части маски руками – сняли за резинки и сразу же выбросили. Кроме этого, эффективность ношения сводится к нулю, если вдруг вам захотелось срочно с кем-то поговорить, и вы стянули маску на подбородок.

Одноразовая – значит не более двух часов использования. Попытки реанимировать маску здоровья не прибавят и полностью лишены смысла.

«Стирать нельзя, утюгом гладить нельзя, спиртом обрабатывать нельзя – нарушаются электростатические свойства, а они в работе маски имеют огромное значение», – подчеркивает врач «скорой помощи» Олег Грек.

Маска – не самый удобный предмет гигиены. Особенно для тех, кто носит очки: если она прилегает к лицу негерметично, то не только теряет свою эффективность, но и не позволяет людям видеть - стекла очков запотевают мгновенно.

Как этого избежать? Универсальный способ для людей, которые вынуждены носить очки – надеть маску, как описывалось выше, и сверху придавить ее оправой к скулам. Получается комбинация, при которой очки крепко «сидят» на маске.

«Если теплый воздух в основном выходит из верхней части маски, то вы неправильно ее носите, - рассуждает Шан Со-Лин, преподаватель Йельского института глобальных проблем имени Джексона. – Большая часть дыхания должна все-таки проходить через маску».

Можно использовать медицинскую ленту, чтобы надежно приклеить верхнюю часть маски к переносице. Но лента должна быть именно медицинской, скотч и другие виды самоклеющейся пленки – первый шаг к кожным раздражениям. «Этот лайфхак многие студенты-медики узнают, когда начинают носить защитные очки для глаз», – поясняет доктор Эндрю Яновски в комментарии для The New York Times.

Но этот способ не срабатывает, если оправа небольшая и сидит строго на переносице, оставляя приличный зазор между нижним краем стекла и щеками. Тогда на помощь приходят антифоги - средство, препятствующее запотеванию стекол масок и очков, часто применяемое спортсменами, и народные рецепты.

Если антифога под рукой не оказалось – поможет обыкновенная мыльная вода. В 2011 году британский хирург Шираз Малик рассказал, как мытье очков мыльной водой, а затем высушивание их на воздухе может помочь в борьбе с запотеванием стекол. Мыло действует как поверхностно-активное вещество, оставляя на линзе тонкую пленку, которая не дает молекулам воды образовывать капли и провоцировать запотевание.

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«Как человек, который носит очки, я сам столкнулся с такой проблемой на работе», – рассказал доктор Малик, – Я не отсчитывал точное время, но такая техника помогает работать более получаса, – отметил доктор. – Очевидно, что если маска при этом надежно закреплена на носу, то влаги на линзы будет попадать меньше, а защита от запотевания будет действовать дольше».

В России перечень «народных» антифогов начинается от профессиональных средств для защиты линз и заканчивается зубной пастой и кремом для бритья. Эффект непродолжительный, но есть.

А вот «метод аквалангистов» (поплевать на линзы очков и растереть слюну) в период пандемии лучше не применять. Респираторные вирусы в этом случае готовы сразу же приступить к заражению какого-нибудь организма.

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