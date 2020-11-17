Москвичам разрешили посещать катки без масок

Управление Роспотребнадзора по Москве не распространяло требований о ношении масок и перчатках на открытые ледовые площадки столицы, заявили в ведомстве.

«Ношение масок и перчаток предусмотрено в период всего времени на территории спортивного комплекса, за исключением периода тренировок. В соответствии с действующими указами мэра Москвы, ношение масок и перчаток на открытом воздухе вне общественных помещений не предусмотрено. Управление Роспотребнадзора по Москве предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на коньках на открытых ледовых площадках не выдавало. Таким образом, обязательным является ношение масок и перчаток как персоналом, так и посетителями катков в помещениях раздевалок, проката коньков, касс, холлов, вспомогательных помещениях», – сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в настоящее время СМИ распространяют информацию о требованиях Роспотребнадзора присутствовать на московских катках строго в маске и перчатках.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года.