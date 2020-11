У российских вузов появилась возможность применять бизнес-симулятор в образовании Комиссаров поздравил Здунова и Гладкова с назначением врио губернаторов Обучение новым цифровым технологиям в Томске прошли более тысячи преподавателей вузов 19 ноября 2020, 17:22

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Международный научно-методический центр по математике, информатике и цифровым технологиям (МНМЦ), открытый в Томском госуниверситете (ТГУ), в 2020 году обучил первую партию преподавателей из 116 вузов России работе с современными технологиями, сообщили в пресс-службе ТГУ. Подготовка кадров для цифровой экономики – одна из ключевых задач государства, отраженная в одноименном федеральном проекте нацпроекта «Цифровая экономика». Он нацелен на увеличение количества инженеров и IT-специалистов, способствует росту числа выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики. В ТГУ для решения данной задачи был создан Международный научно-методический центр по математике, информатике и цифровым технологиям, передает ТАСС. «В ТГУ завершилось обучение преподавателей российских университетов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В ходе четырехмесячного курса, организованного МНМЦ ТГУ, представители 116 вузов осваивали новые IT-технологии в области VR/AR, ИИ, больших данных и машинного обучения и т.д. Параллельно этому команды разрабатывали собственные продукты», – сообщили в пресс-службе. Уточняется, что преподавателям было предложено на выбор три трека: передовые образовательные технологии, образовательные программы нового поколения в IT, исследования и разработки в IT. Параллельно с обучением участники создавали собственные программы и сервисы. На завершающем этапе обучения было представлено около 100 проектов, 26 из которых вышли в финал. Так, финалисты разработали электронный курс по медицинскому программированию, игру для обучения высшей математике «Завали Матозавра», онлайн-тренажер для работы на фондовых рынках и цифровую платформу для прогнозирования сроков поломки комбайнов. В ходе защиты их оценивали ведущие специалисты в сфере IT из России, Испании и Португалии, США. По словам руководителя МНМЦ ТГУ Александра Замятина, над проектами работали как команды, в которые входили сотрудники как одного вуза, так и нескольких университетов, удаленных друг от друга, однако это не помешало слаженной работе команд. «У всех, кто пришел к нам на обучение, был свой задел в области IT, идеи, какие-то проекты, которые нуждались в доработке. Благодаря тем компетенциям, которые участники набрали в рамках курса, эти идеи и заделы удалось довести до стадии перспективного прототипа или продукта, которые будут реализованы не только в их университетах или регионах, но, уверен, окажутся полезны и многим другим университетам», – сказал Замятин. Национальная программа «Цифровая экономика России» на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента России Владимира Путина 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет – свыше 1,5 трлн рублей. Ранее сообщалось, что сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура».