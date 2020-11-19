Лукашенко провел перестановки в силовом блоке

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел несколько перестановок в МВД. Назначены новые замминистра и новый начальник УВД Витебской области, сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

«Заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Юрий Назаренко пошел на повышение. Теперь он займет должность первого заместителя – начальника милиции общественной безопасности», – говорится в комментарии Чемодановой в официальном Telegram-канале ведомства.

Полковник милиции Николай Карпенков назначен на должность замминистра, командующего внутренними войсками. До этого он трудился на должности начальника ГУБОПиК.

Полковник милиции Андрей Любимов возглавил УВД Витебского облиспокома. До этого Любимов был первым замглавы ГУВД Мингорисполкома – начальника криминальной милиции.

Ранее глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет».

В воскресенье белорусские силовики задержали более 500 человек во время акций протеста. В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.