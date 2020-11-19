Лавров жестко ответил на обвинения в адрес России в «нарушении обязательств» в ОДКБ

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19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Можно ли наказать США и их союзников за военные преступления

Австралия официально извинилась за преступления в Афганистане REUTERS/Omar Sobhani
Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл извинился за преступления австралийских солдат в ходе военной операции в Афганистане. Тем самым, как считают эксперты, он продемонстрировал необычный для дипломатической практики пример. При этом союзные австралийцам солдаты Британии и США известны куда большими масштабами злодеяний, но никакой ответственности за них не несут. Почему? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
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Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
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Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...
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Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
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    Лавров жестко ответил на обвинения в адрес России в «нарушении обязательств» в ОДКБ

    19 ноября 2020, 15:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе договоренностей с Баку и Ереваном по Карабаху Москва не нарушала обязательств по ОДКБ, эти обвинения нечистоплотны и некомпетентны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «С одной стороны (утверждается): «Россия чуть ли не всех обманула и стала главным выгодоприобретателем». А на другом полюсе: «Россия предала своих союзников». При этом вы же видите, насколько нечистоплотно, в том числе и в нашей российской политологической среде, комментируют произошедшее», – заявил Лавров в интервью RT, передает РИА «Новости».

    Глава ведомства отметил, что некоторые аналитики обвиняют Москву в предательстве своих обязательств по Договору о коллективной безопасности.

    «Во-первых, не думаю, что люди (а я знаю их фамилии) просто политически неграмотные, юридически необразованные. Во-вторых, они не могут не знать, что обязательства ОДКБ распространяются исключительно на совместную защиту страны-члена ОДКБ от внешней агрессии, чего, конечно же, не происходило с Арменией. Таких примеров много. Оставляю их на совести авторов за рубежом и в Российской Федерации», – сказал он.

    Он добавил, что «записная оппозиция» применяет все средства, включая «откровенное передергивание фактов». «Мы будем работать над реализацией нашей внешней политики, определенной президентом и пользующейся, судя по опросам, в том числе RT, широкой поддержкой наших граждан», – указал Лавров.

    Министр подчеркнул, что Россия не пыталась заработать политические очки на заключении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

    Ранее Минобороны уточнило расположение постов миротворцев в Карабахе.

    Напомним, 10 ноября лидеры России Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.


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