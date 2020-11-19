Аксенов назвал «позорной историей» принятие резолюции ООН по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью и «позорной историей» предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН, в которой говорится о якобы «нарушении прав человека» в регионе.

«Позорная история с принятием лживой резолюции повторяется как под копирку каждый год, начиная с 2016-го. Понятно, что никакого отношения к реальности ее содержание не имеет. Это пропагандистский документ, его главная цель – отравлять информационное пространство протухшими мифами, которые распространяют Киев и страны, причастные к государственному перевороту на Украине, и создавать новые поводы для обвинений России», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава полуострова заявил, что принятие таких резолюций не добавляет авторитета ООН и указывает на катастрофическую деградацию политики Запада, которая, по сути, свелась к «пропаганде, театральным жестам и попыткам шантажа суверенных государств и народов».

Аксенов подчеркнул, что Резолюцию предложила Украина, «правящий режим которой убил, бросил в тюрьмы и заставил эмигрировать десятки тысяч инакомыслящих, который пытался с помощью блокад и провокаций наказать крымчан за их свободный выбор».

«Тем не менее хочу повторить то, что говорил уже не раз: мы готовы принять представителей ООН и любых других международных организаций, которые способны дать объективную и непредвзятую оценку ситуации в нашем регионе. До сих пор такие представители не изъявили желания выслушать крымчан», – заключил глава региона.

В среду третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял предложенную Украиной резолюцию, в которой осуждается «аннексия» и «временная оккупация» Крыма Россией. В частности, речь идет о якобы «навязывании» российского гражданства, проведении «незаконных избирательных кампаний и голосований, изменении демографического состава населения Крыма и подавлении национальной идентичности». Соавторами проекта выступили Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других стран. Документ поддержали 63 страны, 85 воздержались и 22 были против.

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что предложенная Украиной резолюция Генассамблеи ООН, осуждающая якобы имеющие место «нарушения прав человека» в Крыму, является лживой.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.