Захарова прокомментировала тему Навального цитатой из Гейне на немецком

Официальный представитель МИД Мария Захарова процитировала на немецком легенду «Лорелея» писателя Генриха Гейне со строками о «сказке старых времен», комментируя ситуацию вокруг блогера Алексея Навального.

Захарова отметила, что российская сторона уже не раз говорила с Берлином, российское руководство и представители различных министерств публично обращались к ФРГ, однако «все было бесполезно», передает РИА «Новости».

«Видимо, в Берлине нас не слышат по-русски, я хотела бы в этой связи процитировать для наших коллег в министерстве иностранных дел и минюсте Германии отрывок из стихотворения Генриха Гейне «Лорелея» на немецком», – сказала представитель МИД.

«В переводе нашего великого поэта (Александра Блока) эти строки звучат так: «Не знаю, что значит такое, Что скорбью я смущен; Давно не дает покоя Мне сказка старых времен». Уважаемые немецкие коллеги, ваша история про Навального грозит превратиться в очередную старую сказку, как собственно легенда о Лорелее», – заявила Захарова.

Москва призвала раскрыть материалы, касающегося произошедшего с блогером, и предъявить результаты проб и анализов, взятых немецкими врачам.

«Требуем, чтобы российской стороне в ответ на ее запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ», – подчеркнула дипломат.

По ее словам, в тех материалах, которые были предоставлены ОЗХО, была замазана черным маркером вся фактура, которая и представляет ценность: «Все материалы, которые мы получили – это полуотписки. В них в принципе отсутствует какая-либо значимая информация».

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Следует отметить, что при этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.