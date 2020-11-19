Стартовал четвертый сезон конкурса «Мой первый бизнес»

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19 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

Придуман новый развод на деньги в Black Friday Михаил Терещенко/ТАСС
Пандемия приучила россиян к онлайн-покупкам. Но это на руку не только интернет-торговле и бизнесу, но и аферистам. Они продолжают изобретать новые виды мошенничества. Подготовились преступники и к грядущей «черной пятнице». Как по-новому разводят на деньги россиян и как не попасть на удочку мошенников?  Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Почему россиянки отказываются от абортов

В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь Добров А.Н. 1961 г.
Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления? Подробности...
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Сирийские планы Трампа обманом разрушил простой чиновник

Джеймс Джеффри играл в игры с Трампом и будет теперь играть в игры с Байденом Stefani Reynolds/Consolidated News
Photos/Global Look Press
Главнокомандующему самой сильной армией в мире безнаказанно можно лгать прямо в лицо. Именно такой вывод следует из сенсационного признания американского дипломата, отвечавшего за борьбу с ИГИЛ – он намеренно обманывал Трампа о численности войск США в Сирии. И делал это из самых лучших, государственных побуждений. Зачем же и каким образом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...

Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
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    Стартовал четвертый сезон конкурса «Мой первый бизнес»

    19 ноября 2020, 12:55

    В четверг стартовал четвертый сезон международного конкурса «Мой первый бизнес» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»: в нем могут поучаствовать не только школьники, но и студенты.

    Участники смогут зарегистрироваться в конкурсе до 27 января 2021 года на сайте проекта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    На церемонии открытия к участникам в режиме онлайн обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко: «Приятно видеть, что ребята, которые участвовали в первых трех сезонах конкурса, уже смогли реализовать свою мечту, свой проект. Конкурс дает вам возможность проверить себя, пройти обучение, получить экспертную поддержку от лучших профессионалов отрасли, сформировать настоящую команду единомышленников, с которыми вы сможете вместе реализовывать проекты. Кстати, обычно у нас в таких конкурсах к более старшим участникам присоединяются более младшие, а здесь наоборот. Конкурс «Мой первый бизнес» первые три года был ориентирован только на школьников, но в этом году возрастная планка для участников поднимается с 18 лет до 23 лет. Кем бы вы потом ни стали, этот опыт точно пригодится в жизни. В этом конкурсе могут быть победители, но не может быть проигравших, потому что сам опыт участия, программа обучения, совместная работа в команде – все это даст вам в жизни очень много».

    Он подчеркнул, что «сегодня президентом и правительством принят целый ряд решений по поддержке молодежного предпринимательства». «Решением президента с этого года статус самозанятых присваивается уже не с 18, а с 16 лет, а к нему добавляется еще и налоговый вычет. Неплохое подспорье для начала своего первого проекта. Ну, а в случае победы, вы добавите к нему еще и соответствующую грантовую поддержку», – добавил Сергей Кириенко.

    По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, в этом сезоне «конкурс пройдет в несколько этапов: онлайн, региональный, межрегиональный и федеральный». «После регистрации ребят ждет тестирование, которое поможет определить, в чем они могут добиться наилучших результатов – в социальном направлении предпринимательства или коммерческом. Затем им нужно будет описать свои проекты. На третьем этапе ребята, успешно справившиеся с тестами и описанием проектов, будут приглашены на онлайн-интервью, по итогам которых и определятся полуфиналисты конкурса», – рассказал Комиссаров.

    Весной 2021 года пройдет региональный этап проекта. Запланирован он в 60 субъектах России в формате акселерационного бизнес-курса, итогом которого станут региональные защиты проектов. На региональном этапе участникам нужно будет доработать свои проекты с наставниками, а затем презентовать их экспертам курса.

    «Мы хотим, чтобы у ребят были все ресурсы для получения знаний, компетенций и опыта в реализации проектов. В этом году у них будет возможность все это получить на региональном этапе, на котором их ждет акселерационный бизнес-курс и серия образовательных интенсивов. Всего таких интенсивов будет больше ста, и именно там они смогут доработать свои проекты. И самое ценное – получить обратную связь от экспертов и уже опытных предпринимателей», – добавил гендиректор АНО.

    Лучшие конкурсанты получат возможность пойти дальше и представить свой проект уже на межрегиональном этапе конкурса. Всего планируется провести три межрегиональные защиты проектов. Гранд-финал (федеральная защита проектов) запланирован на второй квартал 2021 года. Это федеральное соревнование, в котором будут соревноваться победители межрегионального этапа. В рамках гранд-финала будут подведены итоги конкурса и объявлены имена победителей.

    «Если вы по-настоящему хотите заниматься своим проектом, то желаю вам не бояться идти на риск. Настоящий предприниматель всегда готов противостоять любым трудностям и идти к своей цели, несмотря ни на что. Важно помнить, что свое дело – это, в первую очередь, ответственность не только за себя, но и за свою семью, свою страну. Создание собственного дела – большая и важная ответственность», – отметил основатель фонда «Капитаны», президент и основатель ОАО «Faberlic» Алексей Нечаев.

    В четвертом сезоне к пулу экспертов конкурса присоединятся сообщество победителей конкурса «Лидеры России» – клуб «Эльбрус» – и Бизнес-платформа Общероссийского народного фронта. Эксперты будут оценивать и консультировать проекты участников конкурса по их бизнес-направлениям.

    «Молодежное предпринимательство играет важную роль в решении задач по достижению стратегической конкурентоспособности экономики России. Сегодня это юноши и девушки, которые не имеют большого опыта и лишь тестируют свои гипотезы по развитию бизнеса. Но уже через несколько лет их решения, возможно, будут формировать экономический сектор страны. Именно поэтому Бизнес-платформа ОНФ выделяет работу по укреплению молодежного предпринимательства как один из основных векторов работы», – прокомментировал сооснователь и руководитель Бизнес-платформы ОНФ Палей Михаил.

    Как отметил на церемонии открытия руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, поддержка начинающих предпринимателей сегодня крайне важна, и правительство столицы ведет активную работу в этом направлении.

    «Со стороны молодежи мы видим активный интерес к различным обучающим мероприятиям по основам бизнеса – и стремимся удовлетворить эти потребности, реализуя целый ряд бесплатных образовательных и просветительских проектов. В их число входит, например, действующий уже два года «Бизнес уикенд», где участники не только получают ценные знания, но и создают собственные стартапы и в разы увеличивают их выручу еще на стадии обучения, проходит масштабный фестиваль «СтудФест», позволяющий участникам получить обратную связь от экспертов – действующих предпринимателей. Несколько месяцев назад для нетворкинга молодых и уже опытных бизнесменов мы организовали закрытый молодежный клуб Business Update, а с 16 ноября совместно с вузами запустили онлайн-проект Sprint UP, который всего за неделю даст ребятам максимальную информацию, чтобы они смогли себя реализовать, избежав при этом многих ошибок. Кроме того, чтобы студенты могли оценить свои силы в выбранных компетенциях, в том числе и предпринимательском направлении, с 2017 года мы проводим Добровольный квалификационный экзамен. Таким образом, на данный момент во всех этих проектах задействовано около 142 тыс. школьников и студентов вузов и колледжей, причем не только из Москвы, но и со всей России», – рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития.

    «Конкурс – одна из возможностей попробовать себя и ответить на вопрос: «Бизнес – это для меня?». Не бойтесь неудач, при любом исходе вы останетесь победителем: познакомитесь с единомышленниками, получите новые знания и проверите себя на прочность. Благодаря конкурсу «Мой первый бизнес» в стране формируются новые люди – новый высокотехнологичный класс, те, кого мы ждем в качестве участников уже наших грантовых программ для инноваторов и стартапов. Начальный капитал, инновационная идея, сплоченная команда и вера в собственные силы – отличный залог успеха в высокотехнологичном бизнесе», – отметил советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник.

    «Без сомнения, предпринимательская компетенция является универсальным инструментом в любом виде деятельности и позволяет даже с минимальными ресурсами, в сжатые сроки достичь максимально качественного результата и справиться с любой задачей», – отметил руководитель конкурса «Мой первый бизнес» Евгений Исак.

    Лучшие участники проекта «Мой первый бизнес» получат призы, которые помогут им и дальше развиваться в предпринимательском деле. Например, обучение в акселерационном бизнес-курсе. А самые интересные проекты будут рассмотрены компаниями-партнерами конкурса. Также участники получат возможность выиграть ценные призы: iPhone, MacBook, Sony Playstation и многие другие.


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