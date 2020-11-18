Советник президента назвал главное достижение Здунова при работе в Дагестане

Бюджет Республики Дагестан за три года, в течение которых Артем Здунов трудился на посту председателя правительства региона, вырос в два раза, сообщил экс-глава республики, советник президента России Владимир Васильев.

«Наверное, самое существенное – то, что нам удалось за три года, и во многом с участием Артема Алексеевича, увеличить бюджет со 100 млрд до 180 млрд [рублей]. Причем это были не только субвенции из федерального центра, но и сбор налогов, эффективное использование тех средств, которые были», – приводит его слова ТАСС.

Он выразил уверенность, что Здунов сможет справиться с «теми задачами, которые перед ним поставил президент». «Артем Алексеевич не за два, а почти за три года, что мы с ним вместе проработали, показал себя как способный руководитель, который может решать и сложные задачи в том числе. Он хорошо подготовлен, прошел хорошую школу в Татарстане. Работал руководителем такой важной теме как планирование, экономика», – добавил экс-глава Дагестана.

По его словам, за время работы в республике Здунов принимал непосредственное участие в реализации целого ряда программ, направленных, в том числе, на решение проблем незавершенного строительства и предоставления жилья людям с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана. Другим указом Васильев был назначен советником российского лидера.

В среду Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики 42-летнего Здунова.

Здунов по национальности – мордвин, родился в Казани (на тот момент – Татарская АССР, РСФСР, СССР) 18 мая 1978 года. Занимал пост председателя правительства Дагестана, до этого – министра экономики Татарстана. Выпускник первого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. «Школа губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

В среду также президент назначил врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, занимавшего пост вице-губернатора Ставропольского края, до этого – вице-губернатора Севастополя. Гладков также проходил «школу губернаторов».