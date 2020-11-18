Экс-губернатора Меня отвезли на допрос в СК

Экс-губернатор Ивановской области и действующий аудитор Счетной палаты Михаил Мень находится в Следственном комитете, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент Михаил Мень находится на допросе у следователя», – сказал собеседник РИА «Новости».

В среду генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совфеде, заявил, что Следственный комитет получил доказательства вины экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета региона. Сам Михаил Мень отреагировал на это словами «Что это за ерунда?» и сообщил, что находится в России. Позднее стало известно, что Меня задержали.

В 2019 году Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, занявшего должность главы региона после Меня, по подозрению в хищении 700 млн рублей. Адвокат Конькова Анна Коткова отметила, что Коньков, обвиняемый в растрате 700 млн рублей из бюджета региона, не свидетельствовал против Меня.