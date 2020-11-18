Рубль снизился к доллару Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов 18 ноября 2020, 10:14 Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. По данным на 10.00 индекс Мосбиржи понизился на 0,2% и достиг 3046,02 пункта, а индекс РТС прибавил 0,02%, достигнув уровня 1258,77 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС. К 10.06 индекс Мосбиржи находился на отметке 3040,38 пункта (-0,39%). Индекс РТС торговался на уровне 1256,33 пункта (-0,17%).

