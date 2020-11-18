Расходы россиян выросли до рекордного уровня с весны Россия увеличила вложения в госдолг США 18 ноября 2020, 00:41 Текст: Антон Антонов

В сентябре Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США. Объем вложений вырос с 5,85 млрд долларов до 5,96 млрд долларов, из которых около 3,4 млрд (вместо 2,6 млрд долларов в августе) приходится на долгосрочные облигации, около 2,5 млрд (вместо 3,2 млрд долларов месяцем ранее) – на краткосрочные. Среди держателей госбумаг США первое место занимает Япония (1,27 трлн долларов). Вторым в списке идет Китай (1,06 трлн долларов), передает ТАСС. В августе Россия сократила объем вложений в американские государственные облигации с 5,87 млрд долларов до 5,85 млрд долларов. В марте Россия сократила вложения в американские гособлигации в три раза – с 12,58 млрд долларов до 3,85 млрд долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.

