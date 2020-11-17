Обама счел открытой позицию Путина по концепции перезагрузки отношений с США

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17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
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Китай нанес экономике США удар в спину

Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа REUTERS/Kham
КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину. Подробности...
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Пашинян пока нужен России

«Жду военнослужащих с передовой в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы со скулящими под стенами» Асатур Есаянц/РИА Новости
Нынешние проблемы премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызывают у многих злорадство. Всего за неделю он превратился в политического банкрота – и теперь больше похож не на демократического лидера, а на ненавидимого народом автократа, цепляющегося за власть. Однако именно сейчас сохранение Пашиняна в кресле премьера отвечает интересам России.  Подробности...
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Как «Луноход-1» стал советским ответом Америке

«Луноход-1» остается одним из важнейших символов советских успехов в космосе Б. Борисов/РИА Новости
Ровно полвека назад, 17 ноября 1970 года, произошло одно из знаковых событий XX века – в свое историческое путешествие по поверхности спутника Земли отправился советский «Луноход-1». Этому моменту предшествовала напряженная работа, в ходе которой инженерам и ученым Советского Союза пришлось решить огромное количество сложнейших технических задач. Подробности...
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Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Врангель упустил шанс отдать Крым евреям

Андрей Самохин, журналист
Мог ли главнокомандующий русской армией в Крыму, генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель удержать полуостров от вторжения Красной армии и создать там долгосрочную «белую республику»? Ровно через сто лет можно поговорить об истории в сослагательном наклонении. Подробности...
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На мужских конкурсах красоты все куплено женами или мамами

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Про стремительно растущий глобальный феномен мужских конкурсов красоты узнала из разговора ребенка с друзьями. Доминирует Южная Корея. Латинская Америка догоняет. Подробности...
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Айфон – плохая религия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все нуждаемся в смысле жизни, в единстве с другими людьми, в радости, в утешении – но продукция Apple (или любой другой корпорации) не может нам этого дать. Всего этого следует искать в другом месте. Подробности...
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Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
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    Обама счел открытой позицию Путина по концепции перезагрузки отношений с США

    17 ноября 2020, 14:45

    Текст: Александра Юдина

    Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land) выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин продемонстрировал открытость в отношении концепции перезагрузки американо-российских отношений.

    «Что касается предложенной перезагрузки, то я объяснил, что ее целью являлось не устранение всех разногласий между нашими странами, а предание забвению привычек времен холодной войны и установление реалистичных, зрелых отношений, способных помочь справиться с этими разногласиями на основе общих интересов», – передает ТАСС слова экс-главы США.

    По мнению Обамы, временами разговор становился напряженным, особенно, когда была затронута тема поставки Ирану комплексов С-300. «Однако он [Путин] большую часть времени слушал внимательно и при завершении двухчасового марафона выразил если не энтузиазм, то открытость в отношении усилий по перезагрузке», – пишет автор книги.

    Также Обама рассказал об общении с Путиным и зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. При этом он сравнил Путина с боссами чикагской мафии, так как, по его мнению, тот был «жестким, хотя физически ничем не примечательным» человеком и походил на «жесткого, воспитанного по законам дворов уличного босса из тех, кто руководили чикагской машиной». Однако про Медведева он расскзаал, что тот не обладал, по его мнению, реальной властью. «Президент Дмитрий Медведев между тем был, похоже, олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные, скроенные в Европе костюмы. Правда, он не был реальной властью в России. Это место было занято его патроном Владимиром Путиным», – пишет в своей книге Обама.

    Обама добавил, что больше всего хотел общаться с Медведевым из всех лидеров БРИКС, поскольку отношения с Россией были на низкой точке. Он назвал военные действия в Грузии, которую Россия в 2008 года принуждала к миру в Южной Осетии, российским вторжением в Грузию и «знаком растущей самоуверенности и общей угрожающей позиции Путина», передает РИА «Новости».

    Обама подчеркнул, что решил проводить «перезагрузку» с Россией, встретившись с Медведевым весной 2009 года перед саммитом «двадцатки». В этом он руководствовался советами высокопоставленного карьерного дипломата Уильяма Бернса «с видом книгочея и оксфордского декана», а также на Майкла Макфола, профессора Стэнфорда и будущего посла в России, который «каждое предложение заканчивал восклицательным знаком». Они заявляли, что Медведев будет пытаться завязать с ним добрые отношения, «чтобы показать, что он занимает место на мировой арене».

    Как заметил экс-глава Соединенных Штатов, он изучил биографию Медведева и счел его «технократом, работающим за сценой, без политического профиля или собственной базы избирателей». «Он был человеком небольшого роста с темными волосами и слегка формальной, почти самоироничной манерой говорить, больше консультант по международному менеджменту, чем политик или партийный аппаратчик. Очевидно, он понимал английский язык, хотя предпочитал говорить с переводчиком», – вспоминает Обама.

    В своей книге он назвал разногласия с Медведевым по Грузии «бесцельным» замечанием российского президента о том, что Россию приветствовали в Южной Осетии, а американцев в Ираке – нет. При этом Медведев был «хорошо проинформирован и конструктивен» по финансовому кризису. «Он удивил нас, сделав ничем не спровоцированное и беспрецедентное предложение позволить вооруженным силам США использовать российское воздушное пространство для транспортировки военных и снаряжения в Афганистан», – пишет Обама.

    Кроме того, по мнению Обамы, Медведев был готов «честно и гибко» сотрудничать по ядерному нераспространению, добавляет он, хотя и добивался того, чтобы США заморозили элементы ПРО в Польше и Чехии. «Я предполагал, что он говорит от лица Путина», – вспоминает Обама. Он написал, что чтобы «сократить беспокойство России», он обещал Медведеву вновь изучить американские планы в Европе, хотя дает понять, что не собирался предпринимать никаких реальных уступок.

    При этом про Путина Обама пишет, что тот не хотел вернуть Россию к марксизму-ленинизму, но при нем «новая Россия с каждым годом становилась более похожей на старую». Он отмечает, что Путин «действовал не только принуждением», а был «по-настоящему популярен». «У Путина была только одна проблема: Россия больше не была сверхдержавой. Хотя у нее был ядерный арсенал, уступавший только нашему, у России не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему глобусу», – пишет Обама.

    Кроме того, Обама «почти дословно» повторяет свои слова 2014 года, заявляя, что «почти никто из молодых африканцев, азиатов или латиноамериканцев не искал в России вдохновения в борьбе за реформирование своего общества... или мечтал учиться там, не говоря уж об эмиграции». При этом российскую историю Обама представляет «тысячелетием монгольских вторжений, запутанных интриг, большого голода, укоренившегося крепостничества, кровавых революций, калечащих войн, многолетних осад и миллионов убитых, и все это на фоне ледяного пейзажа, который ничего не прощал».

    Однако про переговоры с Путиным Обама пишет достаточно коротко, отметив лишь, что на даче у Путина ему пришлось выслушать монолог российского лидера, который «был хроникой всех предполагаемых несправедливостей, предательства и оскорблений, которые он и российский народ претерпели от рук заносчивых американцев».

    Первый том книги выпущен в свет издательством Penguin Random House. Первая часть насчитывает 768 страниц и переведена на 25 языков. Penguin Random House получило права на публикацию мемуаров Обамы в 2017 году.

    Ранее сообщалось, что экс-президент США в интервью журналу The Atlantic назвал Владимира Путина замечательной личностью, добавив, что «нельзя понять Россию и Израиль без изучения истории их стран, где они пришли к власти, которая сформировала их лидеров». 


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