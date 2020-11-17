Лукашенко раскритиковал позицию Польши и Литвы

Позиция Польши и Литвы по Белоруссии может перечеркнуть многие достижения в двусторонних отношениях, предупредил президент республики Александр Лукашенко.

«Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу – с теми, кто нас уважает), искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях», – цитирует БелТА Лукашенко.

Он пояснил, что имел в виду некоторые западные государства, с которыми Минск в последние годы настойчиво выстраивал взаимовыгодные контакты, и особенно Польшу и Литву.

«К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого», – заявил Лукашенко.

Также президент заявил, что Белоруссия после выборов превратилась в арену противостояния чужих интересов.

«Самое важное для нас сейчас – это обстановка вокруг Беларуси. После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов», – сказал он.

В октябре Лукашенко заявил, что власти страны не должны успокаиваться, потому что полякам «нужна вся Белоруссия», но даже при введении всего НАТО в страну у них это не получится. Также Лукашенко заявил о финансировании бастующих рабочих из Польши и Литвы.