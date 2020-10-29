Лукашенко заявил о желании поляков захватить всю Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не должны успокаиваться, потому что полякам «нужна вся Белоруссия», но даже при введении всего НАТО в страну у них это не получится.

«Поэтому нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Данное заявление прозвучало во время назначения госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика помощником президента – инспектором по Брестской области, главы МВД Юрия Караева – по Гродненской области, а замглавы МВД, начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова – в Минске.

Лукашенко повторил, что ранее после президентских выборов «в Гродно вывешивали польские флаги».

«Ну, если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит. Вы видите поведение некоторых клириков наших церквей – и католической, и православной. Поэтому это тоже зона вашей ответственности», – сказал глава государства, обращаясь к назначаемым на должности помощников президента в западных регионах силовикам.

«И вообще, вы должны понимать, что за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили», – констатировал он.

Также Лукашенко, комментируя проходящие в Польше акции протеста, большинство которых связаны с ограничением права на аборт, заявил, что в этой стране «давно зрела революция».

«Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше – спусковой крючок: для крестьян – пушнина, для женщин – аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли», – передает ТАСС со ссылкой на БелТа слова Лукашенко.

Он добавил, что в Польше накопились экономические проблемы. «Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. <...> Это был спусковой крючок. [Президент Польши Анджей ] Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это [протесты] все началось», – сказал Лукашенко.

Напомним, в среду Лукашенко заявил о финансировании бастующих рабочих из Польши и Литвы.