Путин потребовал разоблачать ложную пропаганду употребления «легких» наркотиков

Президент Владимир Путин потребовал разоблачить ложную пропаганду «цивилизованного» употребления «легких» наркотических веществ, а также активнее и наступательнее бороться с наркотиками.

«О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жестко, подчас, не бояться этого. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом «безопасном, цивилизованном» потреблении так называемых «легких» и других наркотиков», – передает слова российского лидера РИА «Новости».

«Наша задача – повысить эффективность противодействия незаконному обороту наркотиков, по всем фронтам действовать более активно и наступательно», – отметил президент.



Глава государства на заседании Совбеза отметил, что в России за десять лет число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось более чем на четверть. В то же время закрытие границ в связи с коронавирусом позволило снизить контрабанду наркотиков в России на треть, передает ТАСС.

Президент поручил главам регионов держать под контролем антинаркотическую политику, так как они несут за нее персональную ответственность. Аналогичная политика должна проводиться в СМИ, в популярных у молодежи социальных сетях, в образовательных учреждениях. Кроме того, Путин поручил усилить контроль за деятельностью частных организаций, занимающихся реабилитацией людей с наркозависимостью.

«Цифры статистики не должны нас успокаивать. Ведь и наркобизнес, и наркопотребление носят крытый латентный характер, и аналитические материалы, подготовленные к нашему заседанию, показывают, что ситуация остается сложной», – сказал он.

По словам Путина, за девять месяцев 2020 года правоохранительными органами выявлено более 144,5 тыс. наркопреступлений. «Это фактически сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года – было 145 тыс. Из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ», – добавил президент.