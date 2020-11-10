Путин призвал страны ШОС противостоять радикализации молодежи

Президент Владимир Путин призвал страны Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) бороться с распространением наркотиков и не допускать радикализации молодежи.

«Радикализация в среде молодежи, связанная с рядом факторов – сейчас не буду их перечислять, мы их все хорошо очень знаем. Мы должны не только их знать, но и противостоять этим угрозам», – передает слова президента РИА «Новости».

Кроме того, Путин обратил внимание на проблему наркотиков. «Сейчас все внимание человечества приковано к пандемии коронавирусной инфекции, но проблема наркотиков никуда не исчезла, она остается, и нельзя ее забывать. Нужно бороться с этим», – подчеркнул российский лидер на саммите государств-членов ШОС.

Ранее Путин призвал «ШОС+» уделить отдельное внимание вопросам развития систем здравоохранения и координации усилий в борьбе с COVID.