Блогера задержали по подозрению в убийстве в Комсомольске-на-Амуре

Известный в Комсомольске-на-Амуре блогер Кирилл Панов задержан по обвинению в убийстве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Информация о случившемся появилась сначала в соцсетях. Согласно постам, известный по розыгрышам (пранкам) блогер Кирилл Панов в ночь на субботу пытался разогнать шумную компанию в подъезде дома №60/2 по Аллее Труда, где он живет, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, блогер в ходе конфликта с компанией распылил газовый баллончик, после чего был избит, вернулся в квартиру за травматическим оружием и затем выстрелил в одного из обидчиков. Тот в результате скончался до прибытия скорой.

«Сейчас Панов задержан, ему уже предъявлено обвинение в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ», – сказал источник.

Региональное управление СК подтвердило факт задержания, но не уточнило имени фигуранта. При этом фабула преступления сходится: в ночь на субботу в подъезде жилого дома обвиняемый «выстрелил из травматического пистолета в грудь 36-летнему мужчине, потерпевший скончался на месте».

Ведомство будет настаивать на заключении блогера в СИЗО на время расследования. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Панов стал известен в Комсомольске-на-Амуре благодаря видео с нырянием фонтан, переодеванием в женскую одежду и другими «веселыми, безобидными розыгрышами».