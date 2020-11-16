Тело закопанной в землю по шею женщины найдено в Петербурге

Взгляд
16 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:25  |  vz.ru
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Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

Для СПГ наступают тяжелые времена REUTERS/Issei Kato
Ситуация на мировом газовом рынке может измениться в ближайшие годы в пользу российского трубопроводного газа. Это вызвано тем, что за весь 2020 год не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты сжиженного природного газа. Любопытно, что пандемия здесь не главная причина. Стоит ли хоронить СПГ как главного конкурента России на рынке газа? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Трамп начал подготовку к реваншу

Трамп признал победу Байдена на сфальсифицированных выборах Chris Carlson/АР/ТАСС
Дональд Трамп заявил, что лидерство Джо Байдена на выборах президента США обусловлено фальсификациями и воровством голосов. Он вновь отказался признать поражение и намерен продолжить борьбу в судах, призвав сторонников защитить его победу на митингах. По мнению экспертов, Трампу пока не удается перехватить инициативу у Байдена в борьбе за Белый дом. Но, похоже, политические планы действующего президента США не ограничиваются кампанией 2020 года. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Что России делать с Эрдоганом

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Излишняя самоуверенность в отношении Турции является ошибочной, потому что станет повторением политики европейцев в отношении этой страны. Но и бороться с Турцией на всех направлениях, стремиться к ее уничтожению совершенно не нужно. Подробности...
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Антифеминизм еще хуже, чем феминизм

Дарья Верясова, писатель, историк
Нормальные мужчины боятся феминисток именно потому, что самый яркий и скандальный антифеминизм вызывает у них, мягко говоря, непонимание. Настоящие мужчины, возможно, вообще не поймут, о чем сыр-бор. Подробности...
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Трезвомыслящих тоже убивают

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Тело закопанной в землю по шею женщины найдено в Петербурге

    16 ноября 2020, 10:55

    Тело женщины, закопанной в землю по шею, нашли в Юнтоловском заказнике в Петербурге, сообщил источник в силовых структурах города.

    «Тело закопанной в землю по шею женщины без обуви нашли в заказнике Юнтолово. На вид погибшей около 40 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено», – приводит РИА «Новости» слова источника.

    Он предположил, что женщину могли оглушить и закопать еще живой.

    «Фонтанка» добавляет, что первой тело женщины нашел местный житель – он подумал, что на земле лежит отрезанная голова, о чем и сообщил в полицию. А уже следственно-оперативная группа нашла останки. Из земли выкопали тело брюнетки лет 40-45 на вид. Одета она была в спортивный костюм, в кармане кофты нашлась золотая цепочка, отмечает издание.

    Ведется проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

    Юнтоловский заказник – первая особо охраняемая природная территория в Петербурге. Занимает большую часть Лахтинского болота.

    Напомним, на прошлой неделе вооруженный топором мужчина убил женщину в торговом центре в городе Всеволожске Ленинградской области. Позднее был назван его мотив.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему за Петербургом закрепилась слава города расчленителей.


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