Назван мотив убийства женщины топором в ТЦ под Петербургом

Знакомая убитой гражданином Белоруссии жительницы Ленинградской области рассказала об отношениях между жертвой и злоумышленником.

По словам собеседницы, женщина и подозреваемый находились в браке. При этом погибшая перебралась во Всеволожск из Молдавии.

«Она тут осела сразу, и он к ней приходил, добивался. Ей казалось, что это такая любовь. Когда он начал ее лупить, она тоже думала, что это просто страсти», – отметила подруга убитой в беседе с Пятым каналом.

В октябре женщина съехала от мужчины. Она рассказала знакомым об угрозах с его стороны. Подруга покойной считает, что муж не простил супруге ее успеха: она смогла самостоятельно открыть свой маникюрный салон.

«Он не мог смотреть на то, что она успешная и без него», – утверждает женщина.

Она уточнила, что все в окружении потерпевшей призывали ее «бежать от супруга», однако она пыталась «противостоять ему до конца».

«Просто до нее это не дошло, она думала, что это шуточки. Она думала: вот она, жизнь, любовь, страсть!» – заключила собеседница.

Напомним, в среду вооруженный топором мужчина убил женщину в торговом центре в городе Всеволожске Ленинградской области. Подозреваемый был задержан.