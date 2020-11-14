Почему за Петербургом закрепилась слава города изощренных убийств?

Взгляд
14 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Трезвомыслящих тоже убивают

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Подробности...
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Память о Зое Космодемьянской заходит и через селфи

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
18-летняя Зоя погибла не для того, чтобы мы скорбели, а именно для того, чтобы радовались. Начиная от газопровода в деревне, где ее убили, и вплоть до фэшн-съемок в музее ее имени. Подробности...
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В сексе нет ничего увлекательного

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, может быть, в какой-то хмурый вечер, обуянный амбивалентностью – послушать Монеточку на кухне или пойти в пивную склеить местную официантку – вы наконец поймете, что время ковбоев для вас прошло. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Почему за Петербургом закрепилась слава города изощренных убийств?

    		    14 ноября 2020, 13:30
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Екатерина Герман

    Литературное прошлое и  громкие убийства последних лет помогли Санкт-Петербургу обрести имидж города, в котором совершается наибольшее число убийств с последующим расчленением тел жертв, хотя статистика и говорит об обратном.

    Поводом для перемены статуса города с культурной столицы на город, кишащий маньками-потрошителями, стала череда событий. Сначала город и всю страну шокировало одно из самых резонансных преступлений -  убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. 8 ноября 2019 года историк Олег Соколов застрелил Ещенко из обреза. Затем он расчленил ее тело и рано утром 9 ноября утопил в Мойке. Уйти от правосудия историку помешала случайность -  при избавлении от улик, он упал в воду, чем привлек внимание полиции.

    Год спустя в городе произошло убийство рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта. Затем еще одно убийство: 53-летний актер  убил и расчленил тело 24-летнего транссексуала из Таджикистана. Вслед за этим – новая находка: мешок с останками прибило к яхтам у Лахта-центра. А в конце октября нашли убитой и с отрезанным пальцем преподавателя биохимии Санкт-Петербургского технологического университета.

    «Весь этот город стоит на расчлененке. Она заложена в природе этого города, потому что под ним одно большое сплошное кладбище. Надо понимать, что город строился силами огромного количества гастарбайтеров, которых сгоняли помимо их воли с разных концов тогдашней страны, еще не империи даже. И они помирали как мухи, а хоронили их везде. В XVIII веке при Анне Иоанновне иногда применяли такие экзотические популярные на Руси виды наказания как четвертование», - прокомментировал новый неофициальный статус города телеведущий Кирилл Набутов изданию «Подъем».

    Другой петербургский журналист Александр Невзоров еще в конце августа назвал Петербург «Расчленинградом» в своем паблике в «Инстаграм» и даже устроил конкурс на новый логотип города. Из полумиллиона подписчиков идею залайкали более 20 тысяч фолловеров.

    Не стоит сбрасывать со счетов и исторический имидж северной столицы. Тут и Раскольников, которому и сейчас пишут послания «Родя, мочи старух» на условно его лестнице анонимные поклонники, и непосредственно уже удаленный с тела и ставший самостоятельным персонажем Нос. Ну и реплика «построен на костях» — опять же про город на Неве.

    Впрочем, если рассматривать исторический аспект, то Санкт-Петербург - далеко не лидер по числу безвинно убиенных людей. Так, ученые Национального института антропологии и истории Мексики пришли к выводу, что членов группы испанского завоевателя Картеса подвергли ритуальным убийствам схватившие их на берегах Южной Америки индейцы аколуа, цитирует результаты научной работы BBC.com. Индейцы в течение полугода приносили в жертву мужчин, женщин и даже лошадей, расчленяя их.  В итоге в городе, сопоставимом по числу жителей с современными Мытищами или Волгодонском, за полгода убили и расчленили более 300 человек. В Санкт-Петербурге такого не было никогда.



    А вот в Москве после стрелецкого бунта 1698 года было казнено более тысячи стрельцов, пятерым Петр I лично отрубил головы. Трупы стрельцов не убирались с места казни несколько меясцев.

    Современная статистика тоже против Питера. По официальным данным, наибольшее число убийств с расчленением трупа зафиксировано в Республике Башкортостан - там 18 таких преступлений с 2016 по 2019 годы, на втором месте — Красноярский край (16 убийств), а тройку замыкает Московская область (14 убийств), сообщает Daily Storm. Санкт-Петербурга нет даже в десятке.

    Но почему именно за Петербургом закрепился имидж города, где происходят самые жуткие убийства?

    Версии две. Одна оптимистичная. Лингвистка Александра Русакович считает, что мемы и черный юмор – это традиционная питерская самоирония. «У Петербурга имидж депрессивного города. Петербург Достоевского, бандитский Петербург. Это [мемы об убийствах с расчленением] логичное продолжение предыдущих мемов. Долго не было каких-то ярких депрессивных мемов про Петербург. И люди с готовностью приняли новый мем и начали его развивать» - прокомментировала она ситуацию с новым брендом города.

    Вторая пессимистичная. Санкт-Петербург действительно весьма депрессивный город, что подтверждается даже медицинской статистикой. Так, северная столица с большим отрывом от других городов лидирует по числу впервые установленных психических расстройств. По данным Минздрава, за 2018 год больше всего зарегистрировно таких случаев было в Санкт-Петербурге — 4,7 тыс. пациентов. На втором месте с существенным отрывом — Москва (2,8 тыс.), приводит статистику RT.


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