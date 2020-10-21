Петербургский полицейский арестован по подозрению в грабеже

В Петербурге полицейского Сергея Иванченко арестовали по подозрению в грабеже, превышении полномочий и подлоге, сообщила пресс-служба судов города.

Иванченко арестован до 5 декабря, он просил суд о домашнем аресте.

По версии следствия, полицейский, являясь оперуполномоченным, нанес несколько ударов мужчине по голове и телу, передает «Интерфакс».

После этого он с соучастниками забрал у потерпевшего карту и снял с нее 13 тыс. рублей, а после составил протокол о правонарушении в отношении пострадавшего. По версии следствия, пострадавший не совершал такого нарушения.

В сентябре в Москве полиция проводила проверку сообщений о возможном преступлении в отношении подростка, которое якобы совершили сотрудники ППС.