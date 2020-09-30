После сообщений об ограблении полицейскими подростка в Москве началась проверка

Работники собственной безопасности полиции Москвы начали проверку после сообщений о возможном преступлении в отношении подростка, которое якобы совершили сотрудники ППС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

Источник в правоохранительных органах сообщал РИА «Новости», что ранее неизвестные ограбили сына редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной.

«29 сентября в полицию поступило сообщение от гражданки о неправомерных действиях сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по району Якиманка УВД по ЦАО. Она пояснила, что сотрудники при несении службы присвоили денежные средства, принадлежащие ее сыну», – уточнил собеседник.

Он добавил, что сотрудники подразделения собственной безопасности московского ГУ МВД проводят проверку для выяснения всех обстоятельств.

Великина сообщала в соцсетях, что ее сын курил на улице, и в этот момент рядом с ним остановилась машина ППС, «откуда вышел полицейский». Подросток побежал, но его остановили, «запугали постановкой на учет» и отобрали 8 тыс. рублей, которые тот должен был отдать репетитору.

В начале сентября полицейский в американском городе Солт-Лейк-Сити выстрелил в подростка с аутизмом, после того как мать мальчика вызвала службу 911, сообщив, что у ребенка нервный срыв.