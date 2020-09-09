Полицейский ранил подростка-аутиста в США

Полицейский в американском городе Солт-Лейк-Сити выстрелил в подростка с аутизмом, после того как мать мальчика вызвала службу 911, сообщив, что у ребенка нервный срыв, сообщает местный телеканал KUTV.

По словам представителя полиции, сотрудники прибыли на место инцидента из-за сообщения о «срыве», при котором существовала угроза насилия, а белый подросток «с оружием угрожал некоторым людям». Мальчик попытался убежать от полиции. «Во время непродолжительной погони сотрудник полиции достал оружие и выстрелил в него», – передает РИА «Новости» слова представителя полиции.

Подросток был доставлен в ближайшую больницу. Мать 13-летнего мальчика заявила, что полицейские выстрелили в ее сына – Линдена Кэмерона – несколько раз. По ее словам, Линден получил огнестрельные ранения в плечо, лодыжку, кишечник и мочевой пузырь.

Как объяснила женщина, у подростка, страдающего от синдрома Аспергера, случился срыв, когда он впервые за год разлучился с матерью, поскольку той понадобилось уйти на работу. Она позвонила в службу 911 и объяснила сотрудникам, что мальчик не вооружен, он не знает, как справиться с собой, и его нужно доставить в больницу.

В полиции не сообщили, было ли на месте инцидента обнаружено оружие.

«Хотя все подробности этого инцидента еще не обнародованы, пока идет расследование, я скажу, что я благодарна, что этот мальчик жив и больше никто не пострадал», – заявила мэр города Эрин Менденхолл.

Напомним, 3 сентября афроамериканец скончался в США от надетого полицейскими на голову мешка.