Пытавшемуся убить свою семью подростку предъявили обвинение в Петербурге

В Санкт-Петербурге школьнику, пытавшемуся убить свою семью, предъявлено обвинение, сообщает Главное Следственное управление СК по городу.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство двух и более лиц» в отношении несовершеннолетнего 2005 года рождения. В настоящее время школьнику предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в сообщении на сайте СУСК.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 8 ноября на улице Лужской. По версии следствия, сначала подросток на почве личных неприязненных отношений нанес своей шестилетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и плеча, а затем выстрелил из травматического пистолета два раза в голову матери и один раз в сторону отца. Мужчина обезвредил сына, после чего вызвал скорую и полицию. В результате нападения девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована.

В конце октября полицейские в Татарстане застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

Ранее ФСБ задержала планировавшего подорвать красноярскую школу подростка.