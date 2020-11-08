Подростка задержали за попытку убийства родителей и сестры в Петербурге

Подросток, подозреваемый в покушении на убийство сестры, матери и отца, задержан в Санкт-Петербурге, сообщает Главное Следственное управление Следственного комитета по городу (ГСУ СК).

В сообщении на сайте СК говорится, что в ночь на воскресенье подозреваемый «напал на малолетнюю родственницу и трижды ударил ее ножом, девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии».

После подросток «взял травматический пистолет, принадлежавший его отцу, и, произвел не менее двух выстрелов в область головы своей матери (...), а также один выстрел в сторону своего отца».

«Однако довести свой преступный умысел, направленный на убийство вышеуказанных лиц, подозреваемый до конца не смог (...) в связи с оказанием ему сопротивления со стороны отца. (...) Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Указывается, что расследование находится на контроле руководства ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

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