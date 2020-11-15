На акциях протеста в Минске пострадали несколько человек

Около станции метро «Пушкинская» в Минске, где проходит протестная акция сторонников оппозиции, несколько человек пострадали, предположительно от взрыва светошумовой гранаты.

По данным корреспондента ТАСС, на земле сидит женщина с перевязанной ногой. Очевидцы заявляют, что ранения были получены «осколком светошумовой гранаты».

Силовики полностью перекрыли автомобильное движение по проспекту Пушкина. Заблокирован въезд на Кальварийскую улицу с проспекта Машерова. Участники акций разбились небольшими группами, пытаются сформироваться в колонну, чтобы двинуться маршем по улице Орловской, силовики им препятствуют.

В воскресенье в Минске перед началом акции сторонников оппозиции начались проблемы с доступом в интернет. Сбои в работе наблюдаются у крупнейших операторов страны А1 и МТС.

Около станции метро «Пушкинская» начались задержания участников акций сторонников оппозиции.

В минувшие выходные в Белоруссии также походили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.