Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, главы государств обсудили реализацию договоренностей по Карабаху.

В ходе диалога выражено удовлетворение, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, сообщается на сайте Кремля.

Обстановка в этом регионе оценивается как спокойная, говорится в сообщении. Президент России в разговоре с азербайджанским лидером подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности святынь в Карабахе.

«В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь», – отмечается в сообщении.

Алиев в ходе беседы проявил на этот счет понимание, и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

В субботу командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов заявил, что в регионе выполняется соглашение о прекращении огня, боевые действия не ведутся.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ротация российских миротворцев в Карабахе запланирована не реже двух раз в год.