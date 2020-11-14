В Карабахе на мине подорвались два азербайджанца

В Физулинском районе Нагорного Карабахаа двое граждан Азербайджана подоровались на мине, сообщила азербайджанская генпрокуратура.

«Братья Ясин и Асиф Ахмедовы подорвались на мине в Физулинском районе. Ясин Ахмедов умер на месте, его брат Асиф госпитализирован», – цитирует сообщение надзорного ведомства ТАСС.

В генпрокуратуре Азербайджана добавили, что по факту происшествия возбудили уголовное дело, назначили соответствующие экспертизы.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент России Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ротация российских миротворцев в Карабахе запланирована не реже двух раз в год.