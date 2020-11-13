Защита сотрудника «Аэрофлота» обжаловала его арест по делу о госизмене

Защита представителя «Аэрофлота» в Лондоне Дмитрия Федоткина обжаловала его арест по подозрению в государственной измене, сообщили в пресс-службе Лефортовского райсуда Москвы.

«Адвокатом Федоткина Д. А. 13 ноября подана апелляционная жалоба на постановление Лефортовского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует сообщение суда ТАСС.

В среду Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина, который подозревается в государственной измене, на два месяца. Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Сообщалось, что Федоткин оказался представителем «Аэрофлота» в Великобритании и подозревается в работе на разведку этой страны, свою вину он не признает. Британский МИД отказался комментировать эту ситуацию.