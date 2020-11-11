Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы в среду арестовал на два месяца россиянина Дмитрия Федоткина, который подозревается в государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 11 ноября 2020 года избрана в отношении Федоткина Дмитрия Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена), мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ученого Александра Луканина из Томска заподозрили в попытке незаконно передать другому государству (Китаю) российские технологии. При этом источник утверждал, что «о разглашении гостайны речи не идет». Следователи ФСБ предъявили ученому обвинение в госизмене.