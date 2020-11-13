Путин отметил рост популярности внутреннего туризма в России

Среди россиян вырос интерес к внутреннему туризму, в том числе благодаря правительственным мерам поддержки, однако инфраструктуры в стране пока не хватает, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«У нас резко возрос внутренний туризм, и это очень хорошо. Я уверен, что если нам удастся дальше поддержать такой интерес к нашей стране внутри самой России, то это количество людей, которые ездят по России, оно перерастет в качество – люди привыкнут, поймут, увидят, почувствуют и захотят и дальше путешествовать по нашей стране. А она прекрасна, она шикарна, она замечательна, она привлекательна не только для наших граждан, но и для людей со всего мира. Я в этом убежден», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что это произошло в том числе благодаря правительственной программе поддержки внутреннего туризма, предполагающую кэшбек на приобретение туристических путевок внутри страны. Российский лидер в связи с этим вспомнил поговорку «Не было бы счастья, так несчастье помогло».

«Это еще раз показывает, насколько большим является наш туристический потенциал», – отметил Путин, однако при этом он обратил внимание на то, что в стране не хватает туристической инфраструктуры.

«Не хватает, конечно, инфраструктуры, это совершенно очевидная вещь. Да и откуда ей взяться – никто этим никогда не занимался. Поэтому очень важно переключить внимание собственных граждан на этот вид туризма, ну и поддержать этот интерес», – сказал президент.

Напомним, программа путешествий с кэшбэком в России стартовала в августе. Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.