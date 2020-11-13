Путин призвал не забывать героизм победившего в ВОВ поколения

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13 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 16:25  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как я был таксистом

Игорь Коняхин, актер театра Ленком
И я стал догадываться, почему у нас народ такой темный. А как же не быть темным, если ты большую часть своей жизни проводишь за добычей хлеба насущного? Где взять время, чтобы задуматься, а зачем всё это? Подробности...
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Зачем Порошенко и Ахметову концлагеря для украинцев с российскими паспортами

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Теперь достаточно обвинить человека в наличии российского гражданства (доказывать это совсем не обязательно). Это дает возможность его задержать и отправить на принудительное проживание к черту на кулички. Без суда, без доказательств, но в рамках закона. Подробности...
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России не стоит жалеть о поражении Трампа

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если демократы ослабят экономику и вооруженные силы Штатов, то Москва – уж точно одна из последних, кому об этом стоит сожалеть, а Пекину и вовсе впору такое отпраздновать. Подробности...
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Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Вторая карабахская война: итоги

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Путин призвал не забывать героизм победившего в ВОВ поколения

    13 ноября 2020, 15:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    Из российской истории нельзя выкидывать героические события из-за того, что в прошлом они могли быть идеологически окрашены, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Глава государства прокомментировал сообщение о том, что из школьной программы убрали некоторые произведения, касающиеся Великой Отечественной войны. По словам Путина, это может быть связано с тем, что в прежние десятилетия многое было идеологизировано.

    «Сегодня мы стараемся вычистить эту идеологизацию и, к сожалению, очень часто вместе с этой водой – есть такая поговорка – выплескивается и ребенок: имея в виду, что и героизм-то тогда был в значительной степени идеологизирован, окрашен идеологически, мы и эту героическую часть истории нашего народа, тоже как-то стесняясь этой идеологизации, убираем в сторону. А этого нельзя делать», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По его мнению, нужно «отделить одно от другого» и дорожить тем, что было сделано предками для будущих поколений. Президент выразил уверенность, что нельзя забывать сделанное поколением победителей в Великой Отечественной войне. «Они настоящие герои, это совершенно очевидно», – подчеркнул он.

    «Зная это, понимая цену того, что сделано, мы только в этом случае правильно выстроим вектор нашего движения вперед. <...>Без всяких сомнений, мы не должны жить прошлым, мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать, откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом мы здесь появились», – заявил Путин.

    В октябре Путин согласился с предложением о запрете публичного сравнения и отождествления действий СССР и фашистской Германии во время Великой Отечественной.

    Летом Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне, которую перепечатали несколько ведущих мировых СМИ. Лондон, комментируя публикацию российского лидера, заявил, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Британия выступила против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах». Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.


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