Путин призвал не забывать героизм победившего в ВОВ поколения

Из российской истории нельзя выкидывать героические события из-за того, что в прошлом они могли быть идеологически окрашены, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Глава государства прокомментировал сообщение о том, что из школьной программы убрали некоторые произведения, касающиеся Великой Отечественной войны. По словам Путина, это может быть связано с тем, что в прежние десятилетия многое было идеологизировано.

«Сегодня мы стараемся вычистить эту идеологизацию и, к сожалению, очень часто вместе с этой водой – есть такая поговорка – выплескивается и ребенок: имея в виду, что и героизм-то тогда был в значительной степени идеологизирован, окрашен идеологически, мы и эту героическую часть истории нашего народа, тоже как-то стесняясь этой идеологизации, убираем в сторону. А этого нельзя делать», – сказал Путин, передает ТАСС.

По его мнению, нужно «отделить одно от другого» и дорожить тем, что было сделано предками для будущих поколений. Президент выразил уверенность, что нельзя забывать сделанное поколением победителей в Великой Отечественной войне. «Они настоящие герои, это совершенно очевидно», – подчеркнул он.

«Зная это, понимая цену того, что сделано, мы только в этом случае правильно выстроим вектор нашего движения вперед. <...>Без всяких сомнений, мы не должны жить прошлым, мы должны видеть будущее и идти только вперед. Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать, откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом мы здесь появились», – заявил Путин.

В октябре Путин согласился с предложением о запрете публичного сравнения и отождествления действий СССР и фашистской Германии во время Великой Отечественной.

Летом Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне, которую перепечатали несколько ведущих мировых СМИ. Лондон, комментируя публикацию российского лидера, заявил, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Британия выступила против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах». Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.